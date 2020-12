Guerra de cubanas: Niurka culpa a Livia por polémica con el fotógrafo (vídeo)

MÉXICO.- En medio de la presentación de su “Niurkalendario 2021”, la vedette Niurka Marcos habló sobre el polémico caso de su paisana Livia Brito, quien no encuentra trabajo luego de que le cerraron las puertas tras la agresión a un fotógrafo en Cancún.

Niurka aseguró que, en este caso, la culpa no es del fotógrafo, sino de la actriz, quien se ganó la enemistad del público e incluso de muchos mexicanos.

“Yo no estoy de acuerdo que por culpa de ese fotógrafo. Primero que nada, su carrera no está terminada, está teniendo un bache. El mundo es muy extenso y que ella puede ejercer en cientos de millones de lugares en el mundo que no tienen nada que ver con nuestro nicho mexicano. No, no creo que se haya terminado por el fotógrafo, creo que se terminó por tus declaraciones, por tus acciones, por lo que tú hiciste público”, declaró.

Las equivocaciones de Livia Brito según Niurka

La vedette aseguró que Brito no le brindó la disculpa adecuada al fotógrafo y actuó sin humildad, lo que terminó complicando su situación.

“Cuando sucedió lo del camarógrafo, lo único que tenías que hacer es ofrecer una disculpa pública, mostrar arrepentimiento, tratar de tener una comunicación con él, llegar a un arreglo, tratar de pedirle humildemente y sin arrogancia, en privado con un arreglo y un perdón. Además de ofrecerle un apoyo para sus lastimaduras y sus materiales. Eso es lo primero que debiste haber hecho”.

La peor decisión

De acuerdo con la cubana, la mayor equivocación de Brito es que no intentó llegar a un arreglo, sino que usó la influencia política para callar la denuncia del periodista. Sin embargo, fue ese mismo político, Juan de Rosal, quien habría exhibido las conversaciones por WhatsApp.

Te puede interesar: Críticas a Livia Brito por fotografía en Chichén Itzá

Según el político, su teléfono se le olvidó en un restaurante y filtró la conversación.

Cuestiona al político

“En una de esas le quiso agarrar su fund... y ella no se dejó. Es que todavía me ando preguntando porqué el político te ventiló ¿por qué te ventilaría alguien? Porque está enojado, porque está insatisfecho”, concluyó la cubana.

.- Con información de Infobae.