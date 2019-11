Niurka defiende a Frida Sofía y asegura que estuvo bien que no se dejará

MÉXICO.— El pleito entre Frida Sofía y Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar, pues la misma Niurka se metió en el agarrón de ambas mujeres.

Pero no para detener su polémica guerra, sino para estar de parte de la hija de Alejandra Guzmán a quien considera una mujer que no se deja de nadie, por lo cual señala que está bien.

“Frida pues no se deja, ella si responde es porque algo le hicieron, algo pasó ahí, pero yo no creo que ella esté loca de hacer un berrinche por nada”, expresó Niurka.

Por si fuera poco, Niurka también dijo que no importa si Frida estaba ebria o no, como se ha dicho en diferentes medios o testigos que presenciaron la pelea, el punto de ella fue que como mujer de “mecha corta” estuvo bien que no se dejara.

Lupe Esparza desató la guerra entre Frida y Chiquis

El pleito entre ambas mujeres comenzó después de que Frida Sofía supuestamente le faltara el respeto a Lupe Esparza en los Premios de la Radio.

Chiquis le puso un alto a la joven de la dinastía Pinal, quien no se dejó y comenzó a ofender a la hija de la cantante Jenni Rivera, por lo que se desató una gran batalla.

