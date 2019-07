Niurka enseña los senos en plena entrevista

MÉXICO.— La actriz y vedette Niurka Marcos, volvió a hacer de las suyas y nuevamente está dando de qué hablar debido a que en una entrevista para medios de comunicación mostró los senos.

Además hablo sobre cómo cuida su piel con remedios caseros que van desde untarse claras de huevo o semen en la cara por algunos minutos.

Con la personalidad que la caracteriza y sin ningún problema la cubana dijo que se ha puesto de todo, todos los remedios caseros que le han recomendado, los ha seguido al pie de la letra:

Yo me he puesto en mi piel todo, me dijeron que clara de huevo, pues clara de huevo, que semen, pues semen, que quítatelo a los cinco minutos, no, que déjatelo media hora con él, ahí me ves con la cara toda tiesa”, reveló.