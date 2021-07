Niurka hace protesta a las afueras del consulado cubano en Mérida (vídeo)

La cubana se unió a las manifestaciones que se han hecho en varias partes del mundo para pedir la libertad de la isla que la vio nacer.

MÉRIDA.— Niurka Marcos se sumó a las protestas que cubanos que radican en Yucatán realizaron contra el gobierno de la isla. La bailarina y actriz se dio cita a las afueras del Consulado Cubano que junto a un grupo de paisanos pidieron la libertad de su pueblo.

La vedette también aprovechó las cámaras de los distintos medios de comunicación para agradecer a México por todo lo que les ha dado.

Pide la liberación de Cuba

Niurka y unos cuantos integrantes de la población cubana que radicada en Mérida se manifestaron enfrente del Consulado Cubano que se ubica en la colonia Campestre, ahí los provenientes de la isla expresaron su dolor y tristeza por la situación en la que se encuentran los cubanos por culpa del gobierno de Miguel Díaz-Canel, a quien la también actriz llamó "caimán de la isla".

"Hoy nuestra gente en Cuba necesita que en el mundo entero donde sea que haya un cubano, levante la voz y haga más fuerte, sus peticiones, sus necesidades, su sufrimiento, su desespero [...]" expreso la cubana, quien usó una playera blanca y cubrebocas de la bandera de Cuba.

La actriz también comentó que el pueblo cubano ha aguantado "vara" durante muchos años pues no les faltaba comida y un hospital a donde acudir, pero ahora el pueblo cubano se quedó sin lo poco que tenían.

"Ahora le arrebataron al pueblo cubano, a la gente que está en nuestra tierra, lo poquito que humildemente habían tolerado, que habían aceptado, que era mínimo", detalló la también cantante.

No uso su folclórico lenguaje

Algo que definitivamente llamó la atención es que Niurka no utilizó malas palabras ni groserías. La razón de su mesurado vocabulario fue porque no busca manchar esta manifestación con sus groserías, pues la finalidad de esta protesta era dar a conocer la situación que vive el pueblo cubano y no generar escándalo.

La cubana aseguró que ama su tierra, sus raíces y no perderá la oportunidad de representarla en cada momento con mucho orgullo.

Agradecida con México

Niurka Marcos no dejó pasar la oportunidad de agradecer al pueblo mexicano todo el apoyo que han dado a los cubanos que ahora radican en el país y que al igual que ella actualmente gozan de una mejor calidad de vida e incluso el éxito profesional.

Cabe destacar que la manifestación que Niurka y un grupo de cubanos realizó al grito de ‘Cuba libre’ ‘Patria y Vida’ se llevo al cabo de manera pacífica.

