Niurka lanza línea de cubrebocas con sus frases características

MÉXICO.— Niurka Marcos, "la mujer escándalo", decidió lanzar una línea de cubrebocas que le hace frente a la pandemia de coronavirus con sus honestos mensajes.

La colección de cubrebocas lavables lleva por nombre "Niurka x Happy" y se encuentra integrada de 6 modelos diferentes que tienen sus icónicas frases plasmadas en la parte delantera de las mascarillas.

En ellas podemos encontrar algunas como "Tú no eres vedette", "Te quisiste lucir", "I'm sorry for everybody" y la que no puede faltar: "¿Bailas?"

Visiblemente emocionada, la cubana anunció en Instagram el lanzamiento de estos productos.

¿Acaso no te gustaría decirle a la emergencia sanitaria… "Chocaste con el muro de Berlín"? Pues ahora será una realidad, recuerda que siempre debes usar un cubrebocas para salir a la calle, así que estos son ideales para decirle a la pandemia que canceló algunos de tus planes: "Te vi, pero te ignoré".

Sus cubrebocas son una opción para darle ese lado divertido e irreverente a una de los momentos más tristes de este 2020 y qué mejor que las frases de Niurka para hacerlo.

A través de su página web se pueden adquirir los diferentes diseños que su línea ofrece y siempre mantenerte protegida.

