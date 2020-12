Niurka Marcos da llamativa respuesta sobre intimidad con Juan Osorio

MÉXICO.- La vedette Niurka Marcos dijo en Venga la Alegría que todavía tiene una relación muy íntima con su expareja y padre de su hijo Emilio, el productor de Televisa Juan Osorio.

La actriz resaltó que ya superó todos los conflictos y que ahora están bien por su hijo Emilio, quien ahora busca sobresalir en la farándula.

“Regresamos antes que nada, regresamos para ser grandes cómplices por la carrera de nuestro hijo que es una labor y un regalo que estamos sembrando juntos para cosechar cuando sea todo un hombre”, dijo.

Las declaraciones de Niurka “subieron de tono”

La vedette luego afirmó que entre ella y Juan Osorio todavía existe intimidad sexual.

“De vez en cuando nos consentimos… porque eso no se gasta, es sin compromiso, se lava y queda como nuevo, impecable, para volverse a usar. Yo me lo como, él me come y todos felices”.

“No hay matrimonio ni hay nada, somos libres los dos. Pero nos manoseamos de vez en cuando. Sí y qué... Él se manosea a otras y yo a otros, y qué tiene”, añadió.

La cubana enfatizó que está feliz de que Emilio viva con Juan, para que crezca más en su carrera artística.

.- Con información de Infobae.