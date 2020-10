Niurka Marcos regresará a vivir a Mérida, según informó hoy durante una plática con los conductores del programa "Hoy".

La bailarina acudió a la emisión para promover su línea de cubrebocas y como parte de la charla agregó que tras su pelea con Montserrat Oliver se iría de la Ciudad de México para volver a la capital yucateca.

"Es hermosa. Ahorita se está cayendo por el huracán, pobrecita, pero espero que quede viva para que yo regrese", dijo la cubana, quien añadió que "es una etapa majestuosa en mi vida de paz y tranquilidad, de regresar a ese clima en el que yo nací".

Las declaraciones de la famosa se dieron luego de que Raúl Araiza le pidió contar la noticia.“Me voy a Mérida y mira que yo siempre he dicho en mi vida que atrás ni para coger impulso; pero me voy Mérida de regreso, estoy muy contenta, es hermoso”.

En la plática recordó cuando vivió en Yucatán y trabajó en el espectáculo "Tropicana de La Habana" y como conductora de televisión. Añadió que para sus hijos será "un nicho vacacional”.

De inmediato Galilea Montijo la cuestionó el por qué había tomado la decisión de regresar. En forma de broma la vedette retomó su pelea con Montserrat Oliver y detalló que como ella la había corrido por eso se iba.“Me voy a Mérida, porque lo decidí después de que me corrió Montserrat: ‘Niurka tu ya vete’. Si me corrió de su programa y dije bueno hasta Mérida me mandó".