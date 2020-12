Niurka protagoniza polémica en Mérida con cantina local; le responden

MÉRIDA.- La controversial vedette y bailarina Niurka Marcos ya vive en Mérida y protagonizó un pleito en redes sociales contra una famosa cantina local.

Como informamos, Niurka se mudó a la ciudad hace unas semanas y desde entonces se han vuelto virales sus apariciones en supermercados y hasta su fiesta de cumpleaños.

La cubana estaría habitando en una casa del Centro, cercana a una de las populares cantinas de la ciudad, en donde no tuvo una grata experiencia.

“En el bar la negrita les gusta que chupes y comas para que consumas y llevarse el billete, pero no quieren que bailes, que fume, bueno eso está́ bien no hay pedo con eso. No puedo bailar, no puedo reír, no puede levantarte no pues nada porque nada más quiere ganar cul…”(SIC), escribió en su cuenta de Instagram con un vídeo.

Los internautas se mostraron a favor y en contra de sus comentarios, algunos incluso le recordaron que todavía estamos en pandemia y que los establecimientos intentan adaptarse a la Nueva Normalidad.

La respuesta de la cantina

Entre las respuestas, destacó la del establecimiento: “Estimada y querida señora Niurka, para nuestra mala suerte aún estamos en pandemia y desgraciadamente no se puede bailar. Queremos mantenernos abiertos para seguir trayendo alegría a los Meridanos con todas las medidas de seguridad para evitar que nos cierren el lugar. Si usted se responsabiliza de 70 nominas que mantienen a las familias de nuestros empleados la pista de baile es toda suya. Gracias por su visita”.

A interacción contestó el usuario Carlos_Olivan, quien destacó que en los negocios el cliente es quien tiene la razón. “Son tiempos de cambio y los negocios deben adaptarse para dar el mismo servicio”. En contraste, mjrivero 77 dijo: “Estoy de acuerdo con La Negrita, porque explica muy claramente que son restricciones del gobierno”.

Los usuarios iniciaron un debate en redes en torno a las medidas de salud en los establecimientos ante la contingencia. ¿Tú qué opinas?