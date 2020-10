Niurka sufre tremendo sentón; aprovecha el golpe para hacer un TikTok

Luego de ver el vídeo que protagonizó la cubana, ella misma reaccionó asombrada del golpe que se llevó.

MÉXICO.— Niurka Marcos volvió a convertirse en el centro de atención de varios reporteros, sin embargo, en esta ocasión no fue por alguna polémica declaración o acción, sino por un accidente que tuvo mientras concedía una entrevista en vivo.

La vedette protagonizó tremenda caída cuando estaba por sentarse en una silla y esta se rompió. Eso provocó que la también actriz diera un tremendo sentón, el cual de inmediato alertó a los reporteros y personal que ahí se encontraba.

Pese a la cara de enojo de Niurka, el golpe solo provocó un susto. Al levantarse, Niurka tomó su caída con gran humor y hasta bromeó sobre la silla.

“Me dijeron que tenía tres patas que tuviera cuidado y yo de necia me senté en la pu.. silla [...] voy a controlar la silla porque a mí nadie me reta […]”, dijo al ser levantada del piso.