Niurka tiene una última cena en CDMX; está por llegar a Mérida

La vedette compartió en sus redes sociales parte de sus últimos momentos en su casa en la Ciudad de México antes de venir a vivir al estado.

MÉXICO.— Niurka ya está lista para residir en Mérida Yucatán como había informado hace un mes, es por ello que a través de sus redes sociales compartió lo que fue su último día en la Ciudad de México.

En un vídeo mostró cómo fue su última cena en su casa de la CDMX; en compañía de su familia disfrutó de una comida que también "compartió" con sus seguidores.

En Instagram publicó una grabación en la que se especificó que era su última cena pues ya tenía listo todo para su regreso a Mérida, ciudad en la que vivió por muchos años tiempo atrás.

Anticipadamente, agradeció a toda la gente del sureste por la bienvenida tan maravillosa.

Niurka también compartió un vídeo en el que se puede ver a sus perros dentro de la camioneta rumbo a Mérida.

Recordemos que a principios del mes de octubre, la vedette reveló que abandonaría la Ciudad de México para mudarse definitivamente a Yucatán.- Con información de redes sociales.

"Me voy a Mérida y mira que yo siempre he dicho en mi vida que atrás ni para coger impulso, pero me voy Mérida de regreso, estoy muy contenta, es hermoso [...]" expresó la cubana.