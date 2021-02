Niurka y Yuri revelan que sufrieron abuso de pequeñas

Niurka y Yuri se sumaron a la larga lista de personajes que sufrieron por el acoso de un hombre cercano.

La polémica vedette reveló que en su infancia fue tocada por el novio de una vecina y defendida férreamente por su madre.

Confesión

La actriz y cantante confesó que cuando era menor de edad fue amedrentada por un hombre que le pidió sentarse en sus piernas.

“Yo tuve una vecina que tenía un novio y yo tenía como 7 u 8 años, pero yo se lo dije a mi mamá. Me sentó en sus piernas y se movía, yo estaba muy inocente”, comentó frente a la prensa en su llegada a Ciudad de México.

“Fui y le dije a mi mamá: ‘Me sentó en sus piernas y hacía así..’. Mi mamá fue para allá y le jaló los pelos, le metió un cachetadón y le hizo un escándalo, porque mi mamá era buenísima para eso”, recordó.

Regaño

A pesar de que sí fue defendida por su madre, Niurka aceptó que recibió un regaño porque no debió aceptar la propuesta de hombre cercano a su vecina.

“Mi mamá me regañó primero a mí porque ya me lo había dicho, cuando me di cuenta que lo me había enseñado mi mamá, tenía razón, fui y le di la queja”, agregó.

Otros testimonios

El testimonio de Niurka apareció justo después de que otras famosas confirmaran que fueron víctimas de abusos o tocamientos en su juventud.

Una de las últimas fue Yuri, quien hace unos días comentó que un hombre maduro se acercó a ella para tocarle sus partes íntimas.

De pequeña

De acuerdo con la cantante veracruzana, su agresor se acercó a ella preguntándole si quería un dulce y le dijo que estaba muy bonita, justo cuando empezó a tocarle el seno sin su consentimiento.

En aquella ocasión, la famosa usaba un short y una camiseta verde.

Le cuenta a su padre

Yuri reaccionó haciéndose para atrás, por lo que el sujeto intentó persuadirla para que permitiera la agresión física.

“Ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó mis partes íntimas, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá”.

Más afectadas

“Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel”, dijo la artista.

Nath Campos, Daniela Luján, Eréndira Ibarra y hasta Natasha Dupeyrón rompieron el silencio sobre las agresiones que sufrieron dentro y fuera de sus centros de trabajo o con personas cercanas.

Con información de redes sociales e infobae.com