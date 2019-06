Niurka: Yo fui la mejor “Aventurera”

MÉXICO.— Niurka Marcos explotó en una conferencia de prensa luego de escuchar que Edith González es considerada por la propia Carmen Salinas como la mejor “Aventurera”.

La expareja de Juan Osorio no se limitó en decir que ella es la mejor sino que también habló de la actriz, pero con “mucho respeto”.

Tras este comentario la actriz se levantó de su lugar en el cual se encontraba actores como Luis de Alba para asegurar:

“ Yo fui la mejor ‘Aventurera’, I’m sorry for everybody, esté quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja, y quien quiera verlo”.

Después de esto, Niurka también comentó sobre la distinción que le hicieron a González tras su fallecimiento la semana pasada.

“Ojalá le hubieran hecho ese homenaje, no sólo a Edith sino a todos los que se nos han ido, pero en vida. A mí cuando yo me pele con 100 años, hagan una fiesta, un reventón de una semana, chúpense todo lo que quieran hasta la cal de la pared, pero háganme todo los homenajes que quieran en vida. No esperen a que me pele para decir que soy perfecta, porque nadie es perfecto”, remató.