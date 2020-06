No creía en el Covid-19 pero da positivo: vocalista de la Banda MS

Oswaldo Silvas pide a sus seguidores y a todos que no sean escépticos porque la enfermedad es real y sigue afectando a mucha gente

MÉXICO.— El mundo de la música en México sufre un nuevo caso de Covid-19, ahora es el intérprete Oswaldo Silvas, de la Banda MS, quien dio a conocer que sobrelleva esta enfermedad.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el originario de Mazatlán comentó que había tenido complicaciones con todos los síntomas del coronavirus, aunque en un principio pensó que era dengue debido a un diagnóstico que le dio un médico por teléfono.

"Era de la gente que no cría en todo esto, me rehusaba que estuviera pasando y se estuvieran tomando medidas tan drásticas y todo el rollo, pero desafortunadamente me tocó y aquí estamos, diciendo que ahí está. No es ninguna mentira (el virus)", comentó.