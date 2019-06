“No eres cantante”: critican a Vanessa Claudio en su debut musical

Vanessa Claudio quiso darle un giro a su carrera cambiando la conducción por la música, sin embargo su debut no fue del todo aplaudido.

“No eres cantante”, fue una de las opiniones que recibió al compartir el vídeo musical de su sencillo titulado “Actitud”.

La canción es el tema principal del reality show “La más draga”, en donde Vanessa también funge como conductora.

“Bebé tú no eres cantante, eres presentadora… es como yo no soy flaca y nunca lo seré”, opinó otra de sus seguidoras.

Vanessa Claudio no se quedó callada ante las críticas y respondió “si te parece mal o bien que te importa? Le estoy haciendo daño a alguien no!”.

“Por qué siempre las quieren poner a cantar si eres conductora, para qué incursionar en la música si no es lo tuyo, muy mal la verdad”, fue otro de los comentarios.

“Lo tuyo es la conducción, mija no cantas bien”, “horror me dio hasta dolor de cabeza”, “en definitiva la cantada no es lo suyo”, “la neta no cantas nada padre”, “mejor dedícate a otra cosa”, fueron otras opiniones de sus seguidores.

El vídeo de su debut musical en el que aparecen las participantes del reality show, ya cuenta con más de 245,000 visualizaciones en Youtube.

Al promocionar la canción, Vanessa Claudio agradeció al reality show por tomarla en cuenta y describió su participación como una “aventura tan emocionante”.

A pesar de las críticas, algunos de sus fans aplaudieron su incursión musical.