“No es casualidad”: Michel Franco pide no reducir dinero al cine

El cineasta mexicano Michel Franco participará en la Mostra del Festival de Cine de Venecia con su película “Nuevo Orden” y asegura que el hecho de que dos compatriotas más sean parte de esta celebración del séptimo arte no es una casualidad, por lo que pide al gobierno no retirar presupuesto para esta industria.

“Ya no es casualidad que los mexicanos estemos poniendo en alto el nombre del país a través del cine y creo que es un recordatorio de que cualquier recorte, cualquier paso atrás es muy grave, tenemos la única película en español”, comentó ayer.

“Nuevo orden” es la única película en español de la competencia oficial por el León de Oro y es una película de ciencia ficción que retrata una realidad distópica de gobiernos autoritarios, con la que Franco logró alejarse de las exploraciones tanto visuales como discursivas con las que había trabajado.

“Lo que parecía una distopía, que escribí hace muchos años, de pronto comenzó a acercarse mucho en lo que pasaba hace poco en Estados Unidos y en Chile, en Hong Kong, todo el mundo está un poco de cabeza y pareciera que la distopía nos está alcanzando”, indica el director de “Las hijas de abril” (2017).

Es precisamente esa atinada visión de la realidad lo que considera que llamó más la atención al jurado de la competencia, pues explica que incluso hay ciertos paralelismos con la situación de la pandemia en ella.

Y aunque no quiere hablar de cómo es que México podría sentirse aludido con ella, pues considera es algo que solo se podrá saber cuando llegue a las pantallas nacionales, aseguró que “la gente está insatisfecha en todo el mundo, hay grandes contrastes sociales”.

“Nuevo Orden” llegará en septiembre al festival italiano que se llevará al cabo de manera presencial, luego de una larga etapa de festivales virtuales debido a la pandemia de coronavirus.

Más ágil, más personajes principales, un tema que no es íntimo y efectos especiales son algunas de las diferencias más importantes que tendrá esta producción y que marcan un parteaguas en su obra.

Tantas diferencias son resultado de un reto gigante que surgió desde el momento de la escritura cinco años atrás, según recuerdo.

“Es la primera película que cuando la escribía pensaba ‘¿Cómo la voy a filmar?, ¿esto será viable?’. Es una película muy ambiciosa y se resolvió entre la suma de creatividad y el talento de un gran equipo de trabajo”, explicó.

Además, señaló que el tema de la ciencia ficción es nuevo para él, tanto en su realización como en sus gustos cinematográficos, pues confiesa que no es el cine que ve usualmente.

“Yo nunca trabajo desde los géneros, es la primera vez que abordo algo desde la distopía y por eso tantos retos nuevos que no me había topado en mis primeras cinco películas, no es cine que acostumbro a ver, claro que me encanta ‘La Naranja Mecánica’ (1971), o ‘Children of men’ (2006) de Cuarón, pero son las que tienen un valor más allá del género, un sello autoral”, relató.

La película, además, tiene las actuaciones de Diego Boneta, Naian Norvind, Darío Yazbek y Mónica del Carmen.

Franco dice que no analiza su cine una vez que está hecho, sin embargo, sabe en qué momento de su carrera se encuentra y a ello se suma una retrospectiva de su trabajo como cineasta en el Festival de Cine de Sarajevo que se llevará al cabo del 14 al 21 de agosto, y una nueva etapa para su casa productora que ahora lleva por nombre Teorema.

“Siento que cerré un ciclo, (el Festival de Venecia) coincide con que en Sarajevo van a hacer una retrospectiva de mis primeros 10 años de trabajo y me gusta ver a Darío (Yazbek) en mi ópera prima, celebrar 10 años de incertidumbre, de alegrías, de cuatro películas en Cannes, tres con premio y me gusta ser otra vez representante de México en el mundo”, aseveró.

Franco envía una felicitación a Yulene Olaizola quien competirá con su película “Selva trágica” en la sección Horizontes y dice: “Comparto con ella la fiesta que representa el cine mexicano en el mundo. ¡Ni un paso atrás en presupuesto y apoyo del estado que son una obligación y que regresa más de lo que expiden!”.

Por otra parte, el Festival Internacional de Cine de Toronto develó ayer un programa que dista mucho de su usual lista de potenciales aspirantes a premios y grandes estrenos, aunque sí incluye el debut de Regina King como directora, nuevos documentales de Frederick Wiseman y Werner Herzog y la mencionada película de Michel Franco.

Toronto, previsto del 10 al 19 de septiembre, programó un festival ampliamente virtual para su 45a. edición debido a la pandemia. En situaciones normales, es el festival de cine más grande de Norteamérica. Este año redujo drásticamente sus planes y juntó 50 películas o series de televisión de distintas partes del mundo, inclinándose por proyectos que debutarán en servicios de “streaming” o televisión este otoño boreal.

Cameron Bailey, director artístico y copresidente del festival, reconoció que la selección estaba muy lejos de la de una edición normal.

“Comenzamos este año planificando para un 45o. festival muy parecido a nuestras ediciones anteriores, pero en el camino tuvimos que repensarlo prácticamente todo”, dijo Bailey. “El programa de este año refleja ese tumulto. Los nombres que ustedes ya conocen están haciendo cosas completamente nuevas este año, y hay todo un grupo de nombres nuevos y emocionantes por descubrir”.

Entre los títulos notables están “City Hall” del nonagenario Wiseman, un retrato del ayuntamiento de Boston; el drama de Regina King sobre un joven Muhammad Ali, entonces Cassius Clay, titulado “One Night in Miami”; el documental sobre meteoritos de Herzog y Clive Oppenheimer para Apple TV+ “Fireball: Visitors from Darker Worlds”; “Pieces of a Woman”, un drama familiar de Kornel Mundruczo con Shia LaBeouf; y “Penguin Bloom” de Glendyn Ivin, con Naomi Watts.

Toronto también incluirá nuevas obras de Mira Nair, Thomas Vinterberg y el director mexicano Michel Franco.

Toronto anunció previamente que la versión filmada de Spike Lee del concierto teatral de David Byrne en Broadway “American Utopia”, un estreno de HBO, inaugurará este año el evento.

Los más grandes festivales del otoño (Venecia, Toronto, Telluride y Nueva York) se aliaron este año y colaborarán en cuanto a programación. Telluride canceló su edición en Colorado, pero renació como un festival en autocines en Los Ángeles. “Nomadland” de Chloe Zhao será la película que abrirá los cuatro festivales.

Los organizadores de Toronto han dicho que continúan trabajando con las autoridades sanitarias para determinar si se podrán realizar eventos en persona y cómo. Debido a las restricciones de viaje entre Estados Unidos y Canadá, han exhortado a los asistentes asiduos a quedarse en casa este año.— AP y Efe