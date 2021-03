Reporteros de varios medios se encargaron de darle a Carmelita Salinas la lamentable noticia de la muerte del comediante, su reacción se viralizó.

MÉXICO.— Carmen Salinas fue una de las famosas que se mostró consternada al enterarse de la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como "Cepillín" este pasado lunes 8 de marzo.

Fue tanta la sorpresa de la actriz que su reacción causó los comentarios de cibernautas, quienes destacaron que noticias así no son buenas para la salud de Carmelita, quien pese a estar estable podría tener una recaída.

"¿No es cierto, verdad?" ?

En entrevista con varios medios, Carmen Salinas fue informada de la lamentable muerte del intérprete de "La feria de Cepillín". Y a través de un vídeo que publicó el periodista Edén Dorantes, se puede ver cómo la actriz tomó la noticia.

En la grabación, Carmelita se muestra asombrada e incrédula, pero luego se pone tristeza y segundos más tarde rompe en llanto.

La actriz no podía creer la triste noticia del fallecimiento de Cepillín (captura de pantalla)

El Heraldo de México retomó esta entrevista en la que Carmen Salinas recordó que Ricardo González Gutiérrez vivió por algún tiempo en su casa, debido a que ella lo trajo a la Ciudad de México, tras su repentino éxito en su natal Monterrey, Nuevo León.

Tras esta anécdota, Carmen Salinas volvió a cuestionar a los reporteros sobre si era verdad lo de la muerte de Cepillín, pues le era imposible creerlo.

"Ay no, no, no, ¿no es cierto, verdad? No es cierto, hijo. Pero no es cierto, ¿verdad? ¡Dios mío, pero cuánta gente no ha fallecido! Ya murió Cepillín", se escucha decir a la primera actriz.

