''No es justicia selectiva'': sostiene abogado de Ainara sobre YosStop

Ainara Suárez, la joven que acusa a Yoseline “N” de pornografía infantil, niega poder llegar a un acuerdo con la youtuber, pues sostiene que tras la difusión del vídeo “Patética generación” fue que se dio a conocer la existencia del clip del abuso que sufrió y se lanzaron amenazas en contra de ella y su familia.

“Mi objetivo jamás ha sido conseguir dinero, lo hago para conseguir justicia y lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a ninguna mujer, no soy la única mujer a la que han violado y que influencers han atacado. El dinero jamás ha sido parte del plan”, señala la joven de 19 años, en entrevista con “De Primera Mano”.