No es prioridad de Frida Sofía reconciliarse y hacer las pases con su mamá Alejandra Guzmán porque quiere enfocarse más a su carrera y no vivir más del pasado.

La youtuber concedió una entrevista a Andrea Escalona que transmitió el programa “Hoy”, en la que contundente, dijo que no es su prioridad ni le interesa por el momento hacer las pases con su mamá.

Fue clara al no querer vivir del pasado y ser vista siempre como la hija de Alejandra Guzmán. Galilea Montijo hizo un comentario al terminar la cápsula que como hija debería sentirse orgullosa de ser hija de la cantante.

La cantante, de 27 años, recordó que desde los dos años vive en Estados Unidos y en Miami desde los 16 años. Hace dos años que no viaja a México y no piensa pronto venir al país.

Frida Sofía dice que extraña mucho a su abuelo Enrique Guzmán, a quien espera ver pronto.

Al insistir Andrea Escalona en ¿qué ha faltado para que madre e hija se reconcilien, Frida respondió: “No sé, el hecho de que ahora no es mi prioridad, eso no me importa”.

La polémica persigue a Frida Sofía con el audio que se dio a conocer cuando fue detenida por agredir a un hombre. Salió a la luz que fue una persona que sostuvo relaciones sexuales con la youtuber y pretendía subir un vídeo.

No todo quedó ahí, también se difundió la ficha cuando Frida Sofía ingresó a la cárcel unas horas, lo cual confirma la versión de Alejandra Guzmán sobre lo que dijo de su hija que la sacó de la cárcel.

La cantante promueve el tema “Ándale” con el que ha tenido buena respuesta en las redes sociales y hasta ser comparada con Jénnifer López. Frida ha dicho que prefiere que relacionen su estilo con la artista boricua que con el de su mamá.