No esconde sus lágrimas

Lanza Amara’s Eyes la canción “Menos hombre”

Alegre, sincero, sensible, así se percibe la personalidad de Amar’s Eyes, joven intérprete que lanzó el sencillo “Menos hombre”, un tema que alude a los prejuicios sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres, y que en el género “dream pop” cobra cierta nostalgia que le da más profundidad y sentido a la letra.

Amara’s Eyes, quién nació y radica en el Paso, Texas, lanzó el tema hace un mes, y es el segundo en español, pues tiene otras cuatro canciones en inglés.

El artista crea contenidos porque disfruta hacerlo, lo hace para él, por gusto, pero al compartirlo siente bonito que las cosas que hace le gusten a otros.

Sobre “Menos hombre”, dice que la canción se trata sobre el llanto, y la falsa idea de que los hombres no deben llorar, cuando en realidad considera que tanto hombres como mujeres son antes que nada seres humanos, y por tanto tienen esa vulnerabilidad que considera sana y hasta bonita.

Expresarse de vez en cuando con lágrimas no tiene nada de malo, y en su experiencia personal, aunque le digan “aguanta”, él deja salir el llanto cuando así lo siente necesario, pues es una persona sensible.

Por ello la canción habla sobre este tema, y señala que no es menos hombre el que llora. La canción cuenta con un videoclip, el cual se grabó en El Paso, y en el que plasma no sólo el prejuicio sobre que los hombres no lloran, sino también otros, como que las mujeres no deben llegar tarde a casa.

Este es su primer vídeo, y apunta que fue muy gracioso para él verse en la pantalla, pues es algo que no había experimentado, “ver mi cara en la pantalla fue raro”.

Sobre el género que aborda, el “dream pop”, manifiesta que no es algo que acaba de descubrir, pero en la pandemia tuvo más tiempo de estar solo con sus pensamientos y escuchar más frecuentemente las propuestas de este género, y por ello surgió la idea de adoptar este sonido, que siente expresa cierta nostalgia que otros géneros no tienen y que va muy acorde al tema del sencillo “Menos hombre”.

Comparte que hace apenas dos años que comenzó a componer y ya tiene más de 100 canciones escritas, y suele hacer letra y música.

Apunta que le inspiran las cosas tristes, pero curiosamente cuando más inspirado está es después de comer, pues con el estómago lleno reflexiona mejor.

Amara’s Eyes está en el proceso de crear su primer álbum, el cual tiene el plan que esté integrado por 12 temas, seis en español y seis en inglés. El proyecto es que esté listo en un año.— IRIS CEBALLOS ALVARADO