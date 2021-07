Ainara exige igualdad luego de que Claudia Sheinbaum, solicitara a la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, recibir a la mamá de YosStop.

CIUDAD DE MÉXICO.— Ainara Suárez, quien denunció a la youtuber YosStop, dio a conocer públicamente su punto de vista sobre la solicitud que hizo Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos para recibir a la mamá de Yoseline Hoffman, quien es acusada de pornografía infantil.

Le están dando prioridad a la influencer

Mediante una entrevista en el programa "De Pisa y Corre" en Imagen Televisión, Ainara dijo que le parece ridículo que se le esté dando el privilegio a Marina Badui, mamá de Yoseline, para hablar con la fiscal Godoy Ramos.

"No está cool que le estén dando esa prioridad. Hablando de mamás que sufren, mi mamá también sufrió, la amenazaron de muerte, amenazaron a mis hermanos, a mí. Si vas a darle es privilegio a su mamá (de YosStop), ¿por qué no dárselo a la mía?". Se me hace un poco ridículo, creo, pero no sé bien cómo funcionen las cosas. Es mi opinión", afirmó la demandante en el noticiero.

De igual manera, explicó que interpuso la denuncia cuando tuvo 18 años de edad debido a que el proceso para estar preparada psicológicamente y hablar sobre la violación que sufrió así lo requirió.

"Fue justo el proceso para poder hablarlo, yo no tenía planeado hablarlo a los dieciocho. El proceso legal es algo donde tienes que contarlo varias veces y volver a pensar en todo lo que viviste, todo lo que sentiste", detalló la joven.

¿Por qué no han detenido a los presuntos violadores?

Javier Shütte, abogado de Ainara, mencionó que los jóvenes que agredieron sexualmente a Ainara llevan un proceso distinto y se encuentra en desarrollo.

"No es una cuestión de justicia selectiva, no es tampoco a la fama de la imputada o, por supuesto, a su género; obedece a que son procesos con un tratamiento distinto en virtud de que las personas agresoras de Ainara eran menores de edad al momento de realizar el hecho, y deben ser tratadas como menores de edad aunque hoy sean mayores, a diferencia de Yoseline", indicó el representante legal de la denunciante.

