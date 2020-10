No hará televisión

José Ron le pone pausa a su carrera como actor para crear más música

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Cuando la pandemia se declaró, José Ron estaba en plenas grabaciones de la telenovela “Te doy la vida” en la que compartía el protagónico con la actriz Eva Cedeño.

Ron atravesaba una racha de proyectos televisivos sin descanso, pero el confinamiento lo obligó a parar. El descanso lo encontró en su casa de Valle de Bravo a donde se fue con sus mascotas, cinco cachorros: Nina, Leo, Skiro, Kiara y Estrellita.

Sólo volvió a Ciudad de México cuando fue conveniente para terminar de grabar la telenovela. Para entonces ya tenía una nueva propuesta del productor Juan Osorio, un papel protagónico en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, pero finalmente el actor decidió pausar sus proyectos en televisión.

“No era para mí, es una historia muy divertida, pero no se dio la negociación; yo estoy enfocado en mi música, que es una de mis pasiones, traía también una racha de estar al aire, ligando proyectos, entonces si se daba lo hacía con todo gusto, pero no fluyó”, asegura Ron.

Por ahora se está dedicando a su banda de rock Koktel y tiene un próximo plan en el que juntará la actuación con la música. Además, incursionó en el mundo de los Fashion Films con la marca de joyería Cristeros Handmade Jewelry. Se trata de un corto titulado “St. Sebastian” en el que también participan la modelo Natalia Subtil y la actriz Elsa Ortiz.

“Narra la historia del primer cristero, está basado en hechos reales, de este movimiento que sucedió en México como en 1927 aproximadamente, donde los cristeros luchaban por su ideología. Este filme representa el alma escondida, en mi caso del personaje de Sebastián, que recuerda a uno de sus antepasados y enfrenta muchas adversidades para finalmente encontrar su propósito”, detalló el actor, quien se siente identificado con la esencia de su personaje.

Desde el año pasado terminó su contrato de exclusividad con la empresa Televisa, pero asegura que eso no ha sido impedimento para seguir colaborando en proyectos de la empresa, incluso encuentra ventajas en cuestión de autonomía, aunque actualmente no le interesa trabajar para televisión.

“La única diferencia es el decidir que sí y que no, a dónde me voy y a dónde dirijo la brújula, tiene también sus cosas positivas y estoy en un momento muy padre de mi carrera, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me hace feliz. Ya veremos en cuestión de actuación que viene más adelante, la verdad no sé ni he pensado, ni estoy buscando proyecto porque no me interesa en este momento tener un proyecto, estoy ahorita enfocado en la música”.

Nueva telenovela

La telenovela que no pudo protagonizar José Ron fue presentada por el productor Juan Osorio.

El elenco de “¿Qué le pasa a mi familia?” abrió las puertas virtuales de todo lo que ocurre dentro de una producción antes de su estreno, como las lecturas de personajes.

Cada uno de los actores leyó un fragmento de su papel, apoyados por las directoras Bonnie Cartas y Azela Robinson. También se presentó al elenco final, ese que después de varios cambios, estará liderado por Eva Cedeño y Mane de la Parra en lugar de Ariadne Díaz y José Ron.

El evento estuvo conducido por Emilio Osorio, quien además de cantar el tema principal, es parte del elenco. Durante la presentación, en la que aún aparecía la fotografía de Ariadne Díaz como protagonista, Eva Cedeño contó un poco sobre la invitación a retomar este personaje. “De verdad es una gran historia que nos va a tocar el corazón a muchos, hay una historia y un personaje con el que te puedes proyectar independientemente de la edad que tengas, aseguró la protagonista luego de que Juan Osorio les diera la bienvenida.

Por otro lado, Mane de la Parra externó su alegría al ser parte del elenco. "Aprovecho para decir que en el momento en el que me dijo Juan que existía la posibilidad de hacer comedia de situación, no hubo nada más que decir que cuándo empezábamos. Y estoy agradecido con la gente que me da la oportunidad de seguir creciendo”, concluyó el actor.

Un gran descanso

José Ron no había parado de trabajar desde hace varios años. Entre sus último trabajos se cuenta la nueva versión de la telenovela “Rubí”, al lado de Camila Sodi. Su personaje de Alejandro Cárdenas no fue bien recibido por la teleaudiencia. En México, la historia tampoco reportó los altos índices de audiencia esperados.

A vacaciones

Uno de los motivos que llevaron al actor a alejarse de la pantalla chica es darle un respiro a su imagen. En las últimas semanas ha compartido sus pasatiempos en su casa de descanso de Valle de Bravo.