Nuevo tema de Alexander Acha ya está disponible

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— No es fácil ser juez y dar una crítica, comentó Alexander Acha, al recordar que su paso por el programa de televisión “La Academia”, el cual le dejó mucho aprendizaje, además de abrirle las puertas a nuevos proyectos.

“Me ayudó mucho estar en la televisión en México; la popularidad que eso te da, genera el interés de muchas marcas, patrocinios, muchas campañas, también yo como artista aprendí a manejar la situación de estar en la pantalla durante cuatro horas, algo que nunca había vivido”, dijo en entrevista.

El cantante explicó que en ese tipo de programas se necesita ser muy consistente, honesto y muy inteligente al momento de decir algo en televisión abierta, sobre todo cuando miles de personas están atentas.

“Cuando estás ahí en la pantalla, no puedes decir todo lo que quieres, tienes que cuidar un poco la forma, porque no siempre van a entender lo que se quiere, tienes que pensar bien cómo hacerlo y eso yo no lo había desarrollado tanto”, dijo.

Sobre todo es difícil dar una crítica, detalló el músico, a jóvenes que mantienen la ilusión y luchan por su sueño de ser cantantes, en donde un comentario mal hecho puede destruirlos.

“Debes dar tu opinión a unos jóvenes que tratan de hacer su carrera, y te puedes ver como un cretino y no se trata de eso, ni de humillar u ofender, tienes que decir la verdad”, opinó.

Por el momento Alexander sigue trabajando durante esta cuarentena en casa y recuperó un tema que había escrito hace algunos años llamado “Invencible” que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Esta canción se la quiero dedicar a mi esposa, a mi público, a toda la gente que quiero, es una canción de amor, en donde dice que no hay que rendirse en esta vida, puedes dar más, ser mejor, no darte por vencido”, explicó.

“Esta letra la compuse algunos años atrás, no la había lanzado porque el ‘demo’ que hicimos era de bachata y no quedaba muy bien con el formato, el estilo de mis producciones anteriores, entonces la guardé y ahora que se presentó esta situación por la que atravesamos (por el Covid-19) creí que la letra era muy adecuada”, ahondó.

De un vistazo

Apoya a familias

Alexander Acha, continúa trabajando desde casa pese a la pandemia de coronavirus. El artista se ha involucrado en diversas labores sociales para ayudar a los mexicanos más afectados por el confinamiento. En mayo el intérprete lanzó el tema “Seguimos de pie“, inspirado en las miles de familias que viven en situaciones vulnerables ante la pandemia.

Llevan despensas

Con las ganancias obtenidas por cada reproducción en las distintas plataformas, en colaboración con la fundación “Un Kilo de Ayuda”, entregaron despensas en Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Yucatán y Sinaloa, entre otros lugares.