No le gustó una decisión de Miguel Bosé

Que mostrara a sus hijos molestó a Nacho Palau

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Que Miguel Bosé compartiera en sus redes sociales la fotografía en que posa con sus hijos Diego y Tadeo en el estreno de “Godzilla”, lo que hacía por primera vez en un evento público, no le pareció bien a su expareja sentimental Nacho Palau, quien mantiene una demanda contra el artista.

El cantante desfiló el sábado 18 con sus hijos en la alfombra roja de “Godzilla: King of Monsters”, los tres con atuendos similares: falda y saco negro, camisa blanca y lentes oscuros.

La imagen causó revuelo, ya que Bosé rompió con la costumbre de no mostrar el rostro de sus hijos a los medios de comunicación. Y fue motivo de molestia para Palau, artista plástico con el que el cantante vivió más de dos décadas y de quien ahora se encuentra separado.

La demanda contra Bosé busca dar a Palau acceso a las empresas que crearon juntos, así como el derecho de que sus hijos, cuatro en total, sigan conviviendo.

“No me ha gustado nada”, dijo Nacho a “El País”. “Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no”.

Sin embargo, trató de ser prudente para no afectar el litigio. “No quiero hacer daño a nadie ni pretendo montar ningún circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi situación que, cuando llega a un punto, ya todo te da igual”.

De acuerdo con el periódico, Nacho y sus otros dos pequeños, Ivo y Telmo, están viviendo con la madre de él, en un pequeño pueblo español llamado Chelva.

Polémica

En los últimos meses el cantante ha recibido críticas de diferentes frentes.

Voz

Unas de ellas han sido por la voz, o más bien la falta de ella, con la que se le escucha en el programa “Pequeños Gigantes”, del que hasta ayer fue juez.

¿Gracias?

Otras fueron por agradecer a Amancio Ortega, dueño de Zara, sus donativos a la sanidad pública española para luchar contra el cáncer, cuando el empresario es acusado de evadir impuestos.