No le importa a Maluma las críticas por su afición a la moda

Expresar sus pensamientos a través de la moda, es lo más importante para Maluma y no le importa las críticas porque es feliz y no se lo quita nadie.

El cantante publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que posa con diferentes prendas, accesorios y zapatos.

"La moda siempre ha sido para mi una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez pero eso es lo menos que me importa.. SOY FELIZ y esto no me lo quita nadie".