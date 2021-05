No le interesa la herencia de Alejandra Guzmán

Contesta Frida Sofía comentarios en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Frida Sofía se tomó unos minutos para responder algunos comentarios de sus “haters”, quienes no han parado de etiquetarla como “mentirosa” luego de que revelara en una entrevista televisiva que cuando era una niña sufrió abuso por parte de su abuelo Enrique Guzmán y de diversas parejas o amigos que su madre, Alejandra Guzmán, dejaba entrar a los hoteles en los que se quedaban.

Esta vez, Frida dejó claro que no le interesa que su madre le herede o no, ya que hay otras cosas más importantes que el dinero y que, aseguró, por desgracia ya no podrá tener de vuelta, como su inocencia, su niñez, su libertad y su virginidad.

La integrante de la dinastía Pinal, que se quitó dicho apellido, hace unos días en sus redes aclaró que no le importa el dinero y que no espera por la herencia como buitre, si así fuera, era más fácil haberse quedado callada y no revelar los “abusos y asquerosidades” que vivió.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos, ¿cómo para qué? Dinero viene y va, gente, yo no necesito estar de buitre esperando a que se mueran para recibir dinero, ese es otro. Ni siquiera se imaginan lo que es la fama y el dinero, no se confundan”, se lee.

La nieta de Silvia Pinal también habló sobre el departamento en Miami que su mamá le regaló hace unos años y en el que vive, se refirió a él como “jaulita de oro” y confesó estar cansada de que le eche en cara ese obsequio, y que hubiera preferido tener su tiempo y su amor: “El depa, el depa, el depa, hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Al final es lo que según ella me dio con amor, cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro. Si quieren hablar de propiedades, me debe una casa que me regaló una abuela paterna que vale mucho más que esta jaulita de oro”.

Frida reiteró que no le importan las propiedades, y aunque hizo mención de la supuesta casa que su mamá le debe, señaló que mejor primero le devuelva algo más preciado que perdió por su culpa, como su inocencia: “O sea que mejor díganle a la ‘Yo-yo’ que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, sí, su culpa por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel siempre”.