"No lo puedo creer": Kuno Becker anuncia que "será papá"

El actor de "Fuego ardiente" se adelantó a los medios y a través de redes sociales dijo que "está" a la espera de su primer hijo.

MÉXICO.— Kuno Becker a sus 43 años tendrá la dicha de convertirse en papá por primera vez, algo que ha resultado indescriptible para el intérprete de cintas como "¡Gol!" y "Nomad".

"Ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer", escribió el intérprete que semanas atrás estuvo envuelto en polémica al recrear el controvertido video de Vicente Fernández.

