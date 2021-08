''No me merece nada'': Gaby Platas revela su infierno con Paco de la O

Con tres divorcios, Gaby Platas admite que solamente uno de sus exmaridos es el único que “no me merece nada”, pues con él vivió un verdadero infierno que le hizo experimentar lviolencia, infidelidades y drogas.

“Hacia afuera se ve una cosa y ya dentro de casa es otra. (Divorciarnos) definitivamente fue para mí la mejor decisión. No te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas y de repente, te acostumbras”, admitió la actriz en entrevista para María Patricia Castañeda.

La persona detrás de esas declaraciones es Francisco de la O, el exconductor de Venga la Alegría. Y aunque no es un secreto el carácter conflictivo del también actor, la confesión sorprendió a muchos, debido a que la pareja proyectaba estabilidad con nueve años de matrimonio.

“Independientemente de que creo que como persona él no me merece nada; pero creo que para mí como mujer fue importante terminar una relación con tantas cosas negativas”.

La actriz de telenovelas como “Qué le pasa a mi familia”, “Dos mujeres y un camino”, además de programas como “Otro Rollo”, estuvo casada por primera vez con el empresario Alberto Shueke con el que apenas duró tres años. Su segundo matrimonio fue con el locutor de radio Alfonso Vera, de quien se separó después de cinco años juntos.

Con tres matrimonios, Gaby Plata también se sinceró en relación a la operación que se realizó para no convertirse en madre, pues asegura que siempre estuvo consciente de que no quería sorpresas ni pasar por un embarazo no deseado.