'No me siento segura': Daniela Berriel abandona proceso legal

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Berriel puso punto final al proceso legal que llevaba contra Eduardo Ojeda por violación y así lo manifestó en un video que subió a su cuenta de Instagram en donde da a conocer las razones por las que lo hace siendo la más importante el no sentirse segura ante un gobierno que describió como corrupto e impune.

La actriz, quien denunciara a Ojeda y al actor Gonzalo Peña el pasado 14 de marzo por abuso sexual, explicó que tiene tres razones por las cuales no seguirá su denuncia, la primera es que ya no cuenta con el apoyo del despacho de abogados Olea, Olea, quienes se hicieron cargo desde el inicio, pero de manera de pro bono, esto quiere decir que Berriel no pagó nada por sus servicios.

En este rubro, Daniela aseguró sentirse desprotegida legalmente hablando; ya que a una semana de presentar el amparo contra la decisión del juez de haber dejado en libertad a Ojeda y que no se le hiciera válido el acuerdo con Peña, luego que este confirmara en España ante sus abogados y ante un fiscal que sí la habían violado por el sujeto señalado, sus representantes le avisaron que ya no la podían apoyar.

"A una semana de presentar el amparo ellos me comentaron que ya no podían trabajar, pro bono, eso quiere decir que yo no estaba pagando honorarios, entonces tenía que empezar a apagar honorarios y la verdad es que no tengo los recursos para pagar abogados ahorita; entonces me siento desprotegida legalmente para seguir el caso", aseguró.

La segunda razón es simplemente que no se siente segura y por ello también piensa en su familia, porque aseguró que si algo les llegara a pasar las autoridades no se harían cargo.

El último de sus motivos es el que quizá la tiene más molesta, ya que vivió en carne propia la corrupción e impunidad con la que el Gobierno de Guerrero se maneja cuando hay intereses monetarios y políticos en juego.

"La tercera es bastante frustrante y es un camino de bastantes decepciones luchar contra un gobierno donde hay impunidad, donde hay corrupción, donde es más importante el dinero y en donde si tu agresor tiene un nivel económico y político importante, no vas a conseguir justicia, por eso he decidido dejar el caso, porque para mí es más importante mi sanación y yo estar bien", aseguró.

Daniel Berriel seguirá su lucha en otra trinchera

Pero no todo está perdido para la actriz, ya que durante la grabación explicó que se mantiene con mucha esperanza y fuerte en lo que ha de seguir y confesó que ahora su lucha ya no será individual sino colectiva; porque desde ahora empezará a trabajar en una fundación para ayudar a mujeres que han sido, igual que ella, abusadas y que no consiguen el apoyo de las autoridades para ver en la cárcel a sus victimarios.

"La verdad ha sido un camino de bastantes decepciones; un camino bastante doloroso que por eso decido dejarlo, pero quiero que sepan que la lucha no termina aquí; me he unido a una fundación y la lucha la haré en otra trinchera y que ahora lucharé por otras mujeres y su justicia será mi justicia''.

Berriel dijo no arrepentirse de haber alzado la voz y por ello está orgullosa como mexicana, como mujer y como sobreviviente de haber denunciado a Ojeda antes las autoridades, porque sabe que eso es lo correcto.

"Si algo malo le pasa a alguna mujer en manos de Eduardo, ya no es mi culpa; será la culpa del gobierno y de las autoridades que lo dejaron libre. Así que muchas gracias a todos por este apoyo y les seguiré contando de la fundación que eso me tiene con mucha esperanza", finalizó.