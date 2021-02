A través de un vídeo, el actor y el cantante muestran el momento en el que son vacunados contra la Covid-19, esto para promover dicha práctica.

LONDRES.— Sir Elton John y el actor Michael Caine se han unido a una campaña con la que buscar animar a las personas a vacunarse contra la Covid-19.

Mediante un cómico anuncio, Elton y Caine se "burlan" de sí mismos con la finalidad de promover la vacunación en adultos mayores.

El comercial de 90 segundos muestra a John, de 73 años, simulando hacer una audición para el papel en el anuncio. El cantante trata de "convencer" al director mofándose de su extravagante reputación, pero termina recibiendo críticas por sus "nulas" habilidades actorales.

El músico también hace una imitación de Michael Caine, pero ni así "convence" al director quien le menciona que es muy "del mundo del espectáculo".

I am proud to join forces with @themichaelcaine to promote the fantastic @NHSEngland #COVIDVaccine program, demonstrating how quick and easy it is to get vaccinated and why it's so important. Let's all come together and do our bit in the fight against this wretched disease. pic.twitter.com/Ub7npvyF6U