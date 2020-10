''No olviden usar su cubrebocas'': Macaulay Culkin presume el suyo

Dicen que no se puede vivir de una misma gloria por siempre, sin embargo, parece que Macaulay Culkin ha hecho las paces con su pasado y ahora insiste en recordar a su icónico personaje en “Home Alone (Mi pobre angelito)”, de 1990.

Después de “trolear” a sus seguidores el día de su cumpleaños al mencionar que este 2020 cumplió 40 años, ahora Culkin recordó su infancia como Kevin –protagonista de “Mi pobre angelito”-, con un cubrebocas de tela con la estampa de la peculiar escena del filme.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.



Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD