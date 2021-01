El hijo del Vicente Fernández trató de enfrentar el escándalo en el que está envuelto su padre, pero sus declaraciones no ayudaron.

GUADALAJARA.— Vicente Fernández Jr., fue cuestionado sobre el escándalo que enfrenta su famoso padre luego de que en redes sociales se viralizaron imágenes en las que ‘El Charro de Huentitán’ aparece tocando el seno de una seguidora.

A pesar de que la imagen fue de 2017, la polémica se desató esta semana después de que la afectada compartiera un vídeo en su cuenta de TikTok; por tal motivo, es el mayor de los “Potrillos” quien habla sobre los señalamientos en contra de su padre.

En el programa ‘Un Nuevo Día’, Fernández Jr. fue cuestionado por la postura que ha tomado su familia ante esta polémica, por lo que el cantante contestó que no tenía nada que decir.

“No tengo nada qué decir, es mi padre [...] Nunca me pongo a revisar comentarios, porque no me interesa”, aseveró el hijo de Vicente Fernández.