No quiere ser bote de basura

Frida necesita de ayuda psicológica, dice “La Guzmán”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Alejandra Guzmán subió un vídeo a su cuenta de Instagram en el que habla sobre la situación y los problemas que tiene con su hija Frida Sofía y en donde abre su corazón y revela que nunca se acostaría con alguien que estuviera con su hija y aceptó que necesitan ayuda.

La intérprete aseguró que la historia que tiene con su hija ya lleva mucho tiempo debido a su enojo que tiene con ella por haberla abandonado mucho tiempo debido a su carrera.

Sin embargo, la hija de Enrique Guzmán dijo que esto no significa que ella sea el bote de basura de Frida Sofía y niega rotundamente que haya un vídeo y de las acusaciones que la ahora también cantante le ha dicho con respecto a que se relacionó con alguno de sus exparejas.

“Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, lo puedo jurar por Dios, por mi, por todos mis fans que me aman y me apoyan. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida”.

“Ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor déjenme pasar tranquila mi cuarentena y dejen esto en paz, ya no le den más aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios...”, dijo en el video.

Quería ser papá

Popr su parte, Christian Estrada, la expareja sentimental de Frida Sofía —y por quién se desató el pleito entre madre e hija—, dio fuertes revelaciones sobre el aborto de la hija de Alejandra Guzmán, de quien, dice con tristeza, le quitó el sueño de ser papá.

“Fue un shock, y es algo con lo que voy a vivir siempre porque me quitaron el sueño de ser papá”, dijo el ahora empresario en charla para una revista de espectáculos, en la que confirmó que siempre vio a Alejandra Guzmán como suegra: “Le tomé mucho cariño como suegra, e hice todo lo posible porque ella estuviera feliz y demostrarle el caballero que era con su hija”.