No se encierra en un género

Hip hop y blues apasionan desde pequeño a Noel

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Noel Schajris es un “romántico en esencia”.

El cantautor argentino estrenó ayer “Qué estamos haciendo”, que tiene lado A y lado B —haciendo referencia a los clásicos discos de vinilo— y en el que Noel demuestra su interés por los estilos derivados del hip hop y el blues.

“Yo me crié desde que tengo memoria con el blues y el hip hop. Son estilos que me apasionan y me encanta ver cómo van evolucionando y cómo se van fusionando. Me gusta lo acústico, pero también disfruto la combinación de sonidos”, concretó.

Para él, los sonidos que se engloban actualmente dentro del género urbano, “término de moda”, están basados en el hip hop y sus ramificaciones, de las cuales admira la capacidad de improvisación.

Los dos vídeos que componen “Qué estamos haciendo” forman una historia completa, “dos capítulos” que conforman una especie de corto cinematográfico que relata cómo un niño se enamoró de una niña.

Junto a la directora Sofía Quirós, amiga del cantante, decidieron que el vídeo tenía que acompañar lo que la música proponía, que son dos versiones de una misma canción: una más clásica y la segunda más variada musicalmente.

Noel recordó su infancia y sus primeros conciertos en bares y locales

20 años de éxitos

La carrera de Noel está respaldada por 20 años de éxitos que triunfaron en Latinoamérica y prepara en Los Ángeles, California, donde reside junto a su mujer y sus hijos, un disco de 20 canciones.

Abre el baúl

Son temas que encontró en esta cuarentena y nunca llegó a incluir en sus discos.

