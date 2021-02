"No se ha olvidado de cómo llegó": Aylín Mujica responde a Pepillo Origel

Tras la publicación que Origel hizo en la que aparentemente le lanzaba una indirecta a la cubana, esta le respondió.

MIAMI.— Aylín Mujica le respondió a Juan José Origel, luego de que el periodista de espectáculos lanzará una indirecta que dio de qué hablar en redes sociales.

La cubana señaló que aunque Pepillo se pudo enojar por haberlo criticado tras viajar a Miami para recibir la segunda dosis de la vacuna, ella sostiene lo que dijo, e incluso lo invitó a hacer replica para aclarar de una vez por todas las cosas.

La imagen que causó controversia fue eliminada (Instagram)

"Cómo olvidar cómo llegué a México"

A través de las cámaras del programa "Suelta la Sopa", Aylín Mujica señaló que lo único que había hecho es “emitir un criterio como lo hace Pepillo todo el tiempo”.

En cuanto a la publicación de Origel, la actriz de 46 años de edad aclaró que recuerda cada día cómo llegó a México y que por eso razón se levanta todos los días.

“Traté de interpretarlo, Pepillo, pero no veo manera. Primero, porque, cómo olvidar cómo llegué a México, y es precisamente lo que me hace levantarme todos los días de mi vida, a salir, a luchar la comida y a sacar adelante a mis hijos. No se me puede olvidar”, detalló la actriz.

Sufrió la pobreza y no se le olvida quién la ayudó

La actriz aprovechó su aclaración para mencionar que su llegada a México no le fue “nada fácil”, pero Juan José no fue quien la apoyó sino otra persona del mundo del espectáculo.

“Quien me apoyó, Pepillo Origel, no fue precisamente tu persona, fue la señora Florinda Meza, a la cual, le estoy eternamente agradecida. Todo lo que he ganado en mi carrera ha sido por el esfuerzo, por mi tenacidad y por mi entrega. Con mucha perseverancia, muchísimo sacrificio de estar separada de mi familia y mis hijos, y tú lo sabes”.

Aylín Mujica finalizó su aclaratoria mencionando que no comprendía por qué el periodista había hecho una publicación así, pero lo invitaba a explicar su punto.

Sin embargo, Pepillo Origel eliminó de su Instagram la foto con Aylín Mujica, pero conservó la que puso de Vanessa Claudio, quien lo defendió.- Con información de Suelta la Sopa.

