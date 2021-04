“No sé tocar indebidamente a nadie": Enrique Guzmán (vídeos)

Después de la polémica que se desató por las fuertes acusaciones que hizo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en contra de su propio abuelo Enrique Guzmán, se defendió.

Como Grupo Megamedia informó en sus diversas plataformas, la nieta del legendario cantante lo señaló por manosearla cuando tenía solo cinco años de edad.

Enrique rompió el silencio y, según su versión, aclaró lo ocurrido en el programa "Ventaneando" que conduce Pati Chapoy.

Muy afectado

En entrevista con el programa de espectáculos , el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" se mostró visiblemente afectado y negó esas acusaciones e incluso afirmó que nunca ha tocado a ninguna mujer.

Ofrece su testimonio

“No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer”, declaró Enrique Guzmán durante la plática con Pati Chapoy.

“A mí estas cosas me duelen porque no las entiendo, se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino mal de ella".

"Quiero saber qué le pasa, cómo puede hablar así de mí cuando dos años antes decía que era una maravilla y que me invitaba a Miami con ella", apuntó el cantante.