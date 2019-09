“No seas ridícula”, dice Yolanda Andrade a Verónica Castro

MÉXICO.— A través de su cuenta de Instagram, Yolanda Andrade le envía una indirecta a Verónica Castro. En la publicación le llama víctima y le dice que no sea ridícula.

Fue precisamente hace unas horas que Yolanda volvió al ataque; después de que Verónica Castro anunciara su retiro, por el escándalo que desató Andadre, al decir que supuestamente se casó hace más de 20 años en Ámsterdam, con la Vero Castro.

Yolanda en una de sus historias de Instagram, escribió: “No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima (tratando de dar lástima) y culpando a los demás de sus acciones”.

Esas palabras las acompañó de una imagen de Cecilia Suárez en su papel en “La Casa de las Flores” (serie que protagonizó Verónica Castro el año pasado), y también coloco unas estrofas de la canción de Luis Miguel: Yo se que volverás.

En la publicación se alcanza a escuchar donde dice: “Yo se que volverás cuando amanezca, aun cuando los demás se hayan ido”. Finalizo llamándola ridícula.

En días anteriore, se filtró una serie de audios en los que “la Vero” afirma que a Yolanda le urgía promocionar su nuevo programa “Consecuencias con Joe” y por eso se valió de la publicidad que podría darle la controversia con Castro.

“Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada. Entonces, se le hizo fácil agarrarme a mí, pero yo la verdad no tengo nada que decir de esto. Todo eso es mentira y que salga como pueda”.