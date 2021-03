"No somos gobernantes, tenemos que esperar la vacuna": Alex Lora

El rockero dijo estar listo y a la espera de poder ser inoculado, pero mientras eso pasa a tenido que recurrir a la vía streaming.

MÉXICO.— Alex Lora espera pacientemente que le toque el turno para aplicarse la vacuna contra el Covid-19, pero mientras eso pasa se va a adaptando a la nueva realidad haciendo autoconciertos, streaming y su música se va adecuando a los hechos sociales actuales.

Sin embargo, el cantante aseguró que él sí se vacunará, pero que lamentablemente le toca esperar pues no es gente influyente como los "queridos gobernantes".

"Ahora sí que, cuando me toque, me vacunaré, porque no es de que ya llegué y póngamela, eso nada más nuestros queridos gobernantes lo hacen, pero nosotros tenemos que esperar a que nos toque", indicó el intérprete de "Las piedras rodantes".