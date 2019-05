“No soy solo una nariz” responde Carmen Campuzano a críticas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- “Yo no soy solo una nariz” dijo Carmen Campuzano al declarar que ella se siente feliz como está, a pesar de que anteriormente estuvo buscando opciones de cirugía para su reconstrucción.

La modelo aseguró que en el pasado sí le afectaba mucho no poder hacer nada por mejorar el problema con su nariz, pero ahora ha cambiado y todo eso ha quedado atrás, “la verdad es que antes sí llegué a llorar, pero ahora ya no”.

Fue en el mes de abril que Campuzano participó en el programa estadounidense de cirugía “Botched”, en donde buscaba una solución para su nariz, sin embargo, los cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif no pudieron hacer nada.

“Ellos me hicieron estudios de rigor, obviamente no se la han jugado, quizás hagan algo, pero que se lo tenían que pensar, pero por el momento no me podían ayudar”.