No soy violador, ni misógino, soy actor, afirma Víctor Trujillo

MÉRIDA.- Luego de que se ratificara la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por Morena, uno de los principales críticos del gobierno de la “Cuarta transformación”, Víctor Trujillo, conocido como 'Brozo', dio su opinión al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador se defendió ante la campaña que pretende “diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero”, indicó.

Asimismo, señaló que su trabajo de actor se basa en interpretar personajes, por lo que no es acosador, violador o misógino.

''Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes , soy actor. Repudio la campaña inquisitoria q pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre''.

La declaración ocurrió después de que usuarios en redes sociales arremetieran contra él por una serie de acciones que hizo bajo el personaje “Brozo” en televisión abierta.

Anteriormente, el también comediante era el conductor de un programa en el que aparecían mujeres con poca ropa, situación que, para muchos, representa violencia de género al sexualizar y objetivizar a quienes ahí aparecían.

Tal polémica inició el pasado 8 de marzo, cuando la senadora panista Kenia López Rabadán acompañada de Brozo publicó en su cuenta oficial un video en el que le pide mandar un mensaje a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer.

“A todas, absolutamente a todas porque no hay una que no ame, estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren, feliz 8 de marzo, marchen”, expresó.