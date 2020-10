No tendrás que estar suscrito a Disney+ para ver "Mulán"

LOS ÁNGELES.- A partir del 6 de octubre no será necesaria una suscripción a la plataforma Disney+ para ver "Mulan". La película experimentará un segundo lanzamiento después de que la compañía decidiera este verano no estrenarla en cines por la pandemia del coronavirus.

El pasado 4 de septiembre y tras meses de aplazamientos, Disney lanzó la nueva versión del clásico directamente por su plataforma de "streaming" a cambio de un precio que partía de los 30 dólares (655 pesos mexicanos) -variaba según países-, que se sumaba al coste mensual del servicio.

Un mes después de la decisión, sin precedentes en Hollywood, los estudios cambiarán de estrategia y permitirán que se pueda comprar en otras plataformas como Amazon o FandangoNOW.

De esta manera, Disney espera mejorar la rentabilidad de una película que costó más de 200 millones de dólares y que tenía previsto su estreno mundial en cines el pasado mes de marzo, hasta que el estallido de la pandemia mundial anuló sus planes.

