''No Time To Die'', ¿con la misma suerte que ''Mulán''? Aplazan su estreno

LOS ÁNGELES.- "No Time To Die", la última película de la franquicia James Bond, volverá a aplazar su estreno hasta el 2 de abril de 2021, un año más tarde de lo previsto, por culpa de la pandemia del coronavirus que ya obligó a reprogramar su lanzamiento para finales de este año.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3