Verónica Castro desmintió los rumores acerca de que ella es la “mujer famosa” con la que se casó Yolanda Andrade.

Hace unas semanas, Yolanda reveló que estuvo casada con una mujer muy famosa y querida, la cual tenía dos hijos. Las pistas indicaron que se trataría de Verónica Castro y aunque tras una entrevista con Javier Poza dio a entender que si era ella, ahora Verónica da su versión de los hechos.

Te puede interesar: Niurka y Juan Osorio avivan rumores de su reconciliación

En entrevista para el programa de “Venga la alegría”, Verónica Castro aseguró que ella nunca se ha casado, ni siquiera con los padres de sus hijos.

“Claro que no me case, nunca me he casado, como me voy a casa con Yolanda, una cosa es que hagas bromas, pero la verdad es que no”, dijo la actriz.

¡EN EXCLUSIVA para #VLA, nuestra querida Verónica Castro desmiente el rumor de una supuesta boda y reafirma sus preferencias sexuales! @vrocastroficial >>https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/dxjIHe7Wj4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 4, 2019

Explicó que Yolanda Andrade le dijo hace muchos años “casi 20” que se casaba y que se iba a Europa, incluso le dijo con quién pero no planea contarlo.

Ella cree que los rumores sobre un romance entre ella y Yolanda iniciaron cuando Manolo Caro acudió a su programa de televisión y Yolanda bromeó acerca de estar interesada en ser la pareja de Verónica Castro en la serie de “La Casa de las Flores”.

“Le dije a Yolanda que por supuesto que no voy a casarme, en esta vida no voy a ser lesbiana, en esta ocasión no”, dejo en claro.

Falta de respeto

Aunque dijo sentirse avergonzada explicó que no está enojada con los rumores, sin embargo considera que es una falta de respeto, por lo que le mandó un whatsapp a Yolanda para pedirle que deje de hablar del tema.

“Le dije que por favor se esté tranquila y ya no haga tonterías; la verdad creo que si es una falta de respeto, una cosa es cuando bromeamos y cotorreamos y otra es cuando la gente se pasa, se siente feo”, añadió.

Acerca de su amistad con Yolanda Andrade reveló que ella trato de ser una gran amiga y “ayudarla, protegerla, salvarla y aconsejarla”. Añadió que le da gusto que tras pasar por distintas situaciones haya podido dejar “lo que ella llama adicciones”.

“Estuvo muy bonito todo, me dio gran felicidad pero tampoco entiendo por qué está haciendo esto; te puedes reír y que chistoso pero ya para mi edad siento como una falta de respeto”.

Acerca de que opinan sus hijos sobre el tema, aseguró que son muy respetuosos con ella y no le han dicho nada.

“La verdad da vergüenza, cómo se atreve a decir que fue el padre de mis hijos. Además, en una entrevista dijo que ella le había entregado su virginidad a Christian y en ese momento era gracioso, le seguí la broma en televisión y en sus entrevistas, pero ya no es gracioso”:

Por último, Verónica Castro dijo que Yolanda Andrade lo “menos que puede hacer” es darle las gracias porque siempre fue una gran amiga y la ayudo en todo lo que pudo. Además, pidió que ya deje de hablar de ella y haga de cuenta que no existe, porque ya tienen muchos años de no verse.