Un programa de espectáculos reveló que como todo buen mexicano, el cantante pago a plazo el costoso anillo que le dio a Belinda.

MIAMI.— El anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda ha causado gran revuelo, tanto o más que la noticia de su futura boda. Esta joya, inevitablemente ha generado los comentarios pues se reveló que tiene un precio 3 millones de dólares, es decir, más de 60 millones de pesos.

Tras esta información muchos se han preguntaron si Nodal tiene mucho dinero o a cuánto asciende su fortuna como para comprar un anillo de ese precio.

Estas interrogantes han provocado que medios del espectáculo se pusieran a investigar cómo pago el cantante una joya tan costosa.

El programa "Suelta la Sopa" fue uno de los medios que decidió investigar sobre el carísimo anillo que recibió Belinda. Fue así como se reveló en el show que Christian habría pagado el anillo de compromiso a plazos o como muchos decimos "a mensualidades".

De acuerdo con Vanessa Claudio el intérprete de "De los besos que te di" salgo el anillo tras varios pagos.

“Me comuniqué con una persona que estuvo presente, no puedo decir quién, pero me cuentan que efectivamente, sí cerró todo el restaurante, lo llenó todo de rosas, como pudieron ver [...] El anillo lo compró en LA y estuvo esperando para llevarlo a España, con seguridad y toda la cosa y lo pagó a pagos, porque 3 mdd no es nada fácil”, expresó Vanessa