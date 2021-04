Noelia revela abusos de su maestro y padrastro; tenía nueve años

MÉXICO.- Noelia confesó haber sido víctima de abuso por parte de Topy Mamery, su padrastro y mánager. La cantante reveló que antes se enfrentó a otra agresión de su maestro de educación física, cuando ella solo tenía nueve años.

La revelación la hizo en entrevista con Suelta la Sopa, en donde dijo que el profesor se aprovechó de que ella no tenía una figura paterna y que tras el abuso fue amenazada.

“Son estas personas que ubican a estos niños con vacíos para violarlos o abusarlos; yo no había conocido a mi papá biológico, entonces jugó un poco a eso”.

La primera vez que el maestro abusó de Noelia fue durante un juego, en donde la invitaba a subirse a los escalones.

“Hasta que en una ocasión no me soltó y empezó todo”, recordó. Aunque durante la agresión la actriz intentó defenderse con patadas, su agresor no se detuvo.

Después la intérprete tuvo que enfrentarse también a las amenazas de su profesor, entre ellas una de muerte.

“si yo decía algo iba a matar a toda mi familia”, dijo Noelia.

Finalmente, la cantante levantó la voz y en la escuela se dieron cuenta de que ella no era la única víctima.

“Después se formó un lío en esa escuela porque lo había hecho a muchas niñas y había una niña de 16 años embarazada”.

Encarcelado

Finalmente, la artista también explicó que el agresor terminó encarcelado por los delitos, hasta que lo mataron.

Sin apoyo familiar

De acuerdo con Noelia, su madre, Yolandita Monge, le reprochó no haberle contado la situación.

"No es para culparla, gracias, gracias porque proveía, pero ella no estaba en ese momento en la casa”, explicó.

Pero esta historia no es el primer caso que recuerda la cantante, ya que antes había denunciado a su padrastro Topy Mamery por violarla dos veces.

Tras un año, su madre se casó con el futuro agresor de su hija. De acuerdo con la cantautora, su padrastro comenzó a agredirla desde los 10 años, por lo cual se dijo horrorizada por lo que le ocurrió a Frida Sofía.

Su mamá, testigo de los abusos

Sin embargo, explicó que Yolandita siempre fue testigo de los abusos. “Desde el primer día que me conoció estaba haciendo cosas indebidas y ella estaba viéndolo”.

Tras la denuncia, Noelia aseguró que su familia no le creyó y que la revictimizaron.

