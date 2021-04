Nominados de los Óscar no tendrán que usar cubrebocas

Los Premios de la Academia indicaron que las celebridades solo podrán estar sin mascarilla ante las cámaras. El resto del evento deben portarla.

LOS ÁNGELES.— Los Óscar no obligarán a los nominados y sus acompañantes a llevar mascarilla ante las cámaras, pero sí pedirán a todos los asistentes que se cubran la boca y la nariz cuando se encuentren fuera de plano.

La revista Variety dio algunos detalles de una reunión que los responsables de los Óscar mantuvieron con nominados y publicistas de Hollywood.

Así, Variety aseguró que, debido a que los Óscar se concebirán como si fuera el rodaje de un programa televisivo o una película, las mascarillas no serán obligatorias mientras se esté ante las cámaras (por ejemplo, durante la ceremonia).

Pero cuando los candidatos o sus acompañantes no aparezcan en pantalla (por ejemplo, durante las pausas comerciales) sí tendrán que llevar mascarilla.

Bring your movie love. Tune-in to the 93rd #Oscars on Sunday, April 25 at 8PM EDT / 5PM PDT. pic.twitter.com/EuGSYcmaiL