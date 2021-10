Novia de Octavio Ocaña, "Benito" se despide del actor; amigos mandan mensaje

Luego de darse a conocer la noticia del fallecimiento del actor Octavio Ocaña, aún en circunstancias desconocidas, su novia compartió unas historias en su cuenta de Instagram para despedir a Octavio. A su vez, amigos del actor y compañeros del medio del espectáculo han expresado sus condolencias por la muerte de Benito, personaje que interpretó el actor por 16 años en la serie de "Vecinos".

La nostalgia invade tanto a artistas como público en general, pues muchos conocieron al actor desde niño por medio de la serie. Benito era un personaje pícaro que terminó por conquistar el corazón del público con sus ocurrencias, sarcasmo e inteligencia para hacer frente a los sueños frustrados de su padre "Frankie Rivers".

"PERO YA LES DIJE QUE YO NO QUIERO SER ACTOR". Frase célebre del buen #Benito . Que en paz descanse. Por cierto, que buen zape le acomodó su "mamá". Hasta se oyó seco el madrazo. pic.twitter.com/N6GEb0JcGZ

Acá te dejamos algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales:

Elías Solorio, productor de ‘Vecinos’

No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito.

Lalo España, compañero de Octavio Ocaña en "Vecinos"

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

Dario Ripoll, compañero de Octavio Ocaña en "Vecinos"

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho 🥲 🙏#vecinos 💔