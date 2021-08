Novia de Sammy Pérez desapareció con las cuentas del comediante

Zuleika ha desaparecido por lo que la familia del actor denuncia que se tenía acceso a las cuentas personales del actor.

CIUDAD DE MÉXICO.— Fue hace un par de meses cuando el fallecido Sammy Pérez dio a conocer con gran emoción y alegría que se casaría con una joven de nombre Zuleika Garza. Tras enfermar de Covid-19 y ser ingresado se dijo que la prometida del comediante también enfermó de coronavirus por ello estuvo aislada y no en el hospital acompañando al actor.

Sin embargo, tras la muerte de Sammy, los familiares de éste manifestaron su preocupación, pues la joven al parecer la huyó con las cuentas personales de Pérez.

La madrugada de este pasado viernes 30 de julio, Sammy Pérez murió por complicaciones a causa del Covid-19. Esta noticia consternó a muchos, quienes se consideraban sus amigos, como Eugenio Derbez, quien en entrevista con el programa "Hoy" aseguró estar muy triste.

Otros famosos más también se pronunciaron sobre la muerte del comediante, pero su novia Zuleika no emitió comentario alguno. Y aunque en un principio los familiares del actor comprendieron su "ausencia", ahora denuncian que la novia de Sammy Pérez presuntamente habría huido de Colima, lugar donde se dijo estaba hospitalizado el actor.

Zuleika Garza, la novia "interesada" del difunto Sammy Pérez, desapareció sin pagar la cuenta del hospital, donde murió su galán. 1,500,000 se debían y entre todos los amigos, incluyendo a Eugenio Derbez, los pagaron. Dicen téstigos que dijó: Si te ví o no te ví ya no me acuerdo! pic.twitter.com/U0fu3quhBD