Novia de Vicente Fernández Jr., habría sido amante de "El Buki" (vídeo)

Mariana González ha sido relacionada con el cantante Marco Antonio Solís; una mujer asegura que la mujer fue su amante.

GUADALAJARA.— Mariana González, actual pareja sentimental de Vicente Fernández Jr., tuvo una relación extramarital con Marco Antonio Solís, "El Buki". Así lo aseguró Lilia Yolanda Arriola Pérez, hermana del empresario Carlos Mauricio, quien también fue pareja sentimental de la también llamada "Kardashian Mexicana" y que en 2016 fue asesinado.

En entrevista exclusiva con el programa "Suelta la sopa", la mujer reveló que la novia del hijo de Don "Chente" tuvo una relación con el intérprete de "La Venia bendita" en 2014. Lilia también comentó que Mariana no aparentemente no tenía ningún conflicto por andar con hombres casados.

"A Mariana González Padilla la conozco desde por ahí del año 2014. Conoce a mi hermano y empiezan a tener una relación, cuando mi hermano la pretendió, y te lo voy a dar en exclusiva, Mariana fue amante de 'El Buki'. Entre 2014, 2015", expresó la hermana del fallecido empresario al programa "Suelta la Sopa".

La hermana del empresario fallecido también detalló cómo es que Mariana González y su hermano iniciaron una relación extramarital y cómo, poco a poco la modelo externó su molestia porque Carlos Mauricio no puso punto final a su matrimonio.

"Mi hermano tenía que ser muy cauteloso porque él era casado. Quería que él se divorciara, que dejara a las niñas. Mi hermano la llenó de lujos, le regaló coches, la ayudó a poner su boutique", agregó Lila sobre la llamada "Kardashian Mexicana".

La mujer comentó que tras el asesinato de Carlos Mauricio, Mariana González dejó de tener comunicación con Lilia y le pidió que nunca más la volviera a buscar:

"Yo tenía comunicación con ella y ella sabía cómo iba avanzando esta cuestión de lo del secuestro. Estaba muy agobiada. Se pagan 10 millones de dólares, fueron 13 días de cautiverio y desafortunadamente lo asesinan en el mismo lugar en donde lo dejaron. Yo hablo con ella y me desconoce y ella me dijo: 'no se de qué Mauricio me hablas, no me vuelvas a llamar y me bloqueó'", finalizó la mujer.

