Novio de Yalitza Aparicio revela detalles de su San Valentín con fotos

MÉXICO.- El novio de Yalitza Aparicio sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a ella con un romántico mensaje por el día de San Valentín.

El pasado viernes, el cirujano dentista publicó una tierna foto en su cuenta de Instagram para celebrar su amor. En la instantánea, se les ve muy sonrientes mientras posan en un bosque junto al río.

"In the name of love", escribió en la descripción del post que tiene los comentarios restringidos.