Nueva etapa de Mon Laferte

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El último sencillo de la cantante chilena radicada en México, Mon Laferte, “Algo es mejor”, expresa el cambio de emociones y de mentalidad que ha vivido desde que deseó convertirse en madre.

“Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú con toda la ilusión de quedar embarazada. Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El océano Pacífico siempre me inspira, los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre, tan plena y feliz!”, expresó la cantante en entrevista.

En agosto pasado la cantante de 38 años confirmó a sus seguidores que estaba embarazada y aseguró estar conociendo una nueva versión suya que nunca había experimentado.

El lanzamiento del tema “Algo es mejor” estuvo acompañado de un vídeo que muestra esta sensación que Mon vivió mientras viajaba en automóvil por Estados Unidos, pero con la Ciudad de México como escenario.

En este, Mon Laferte luce divertidos atuendos que rememoran la época “a go gó” vivida en la década de los 60 del siglo pasado, y sigue a la cantante en sus aventuras urbanas mientras se encuentra con diferentes versiones de ella misma que se suman a su viaje urbano y psicodélico.

Con el lanzamiento de “Algo es mejor”, Mon Laferte también anunció la presentación del segundo disco que publicará este 2021 que llevará el nombre de “1940 Carmen”, tras el éxito del álbum “Seis”. Laferte tiene cuatro postulaciones al Grammy Latino, ceremonia que se llevará a cabo en Las Vegas el 18 de noviembre.

La artista compite en Mejor Álbum por “Seis”; Mejor Canción Pop, por su colaboración con Gloria Trevi en “La mujer”; y Canción del Año y Mejor Canción Regional Mexicana por “Que se sepa nuestro amor”, que trabajó con Alejandro Fernández.

“1940 Carmen” es un trabajo que llevó a cabo en Los Ángeles de marzo a julio y que promete ser una “foto instantánea” de una etapa de su vida marcada por su regreso a los escenarios y su embarazo.

Mon Laferte actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos donde ha tenido funciones agotadas y que finalizará el 30 de octubre, dando paso a sus primeras fechas en México.